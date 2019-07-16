На Рышкановке упавшее дерево повредило две машины (ФОТО, ВИДЕО)

На Рышкановке упавшее дерево повредило две машины (ФОТО, ВИДЕО)

Неприятный сюрприз поджидал сегодня двоих автовладельцев. На их машины, припаркованные в одном из дворов сектора Рышкановка, упало дерево.

По словам местных жителей, они неоднократно обращались в Зеленхоз с просьбой срубить старую черешню, но ответа не получили, пишет publika.md.

– В этом дереве было огромное дупло. Было понятно, что рано или поздно оно упадет. Дерево накренилось ещё три года назад, и с тех пор мы просили его спилить, однако безрезультатно, – пожаловались жильцы дома, во дворе которого всё произошло.

Между тем, в Зеленхозе говорят, что не получали ни одного заявления от кишиневцев.

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