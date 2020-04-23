На Рышкановке стартовал ремонт участка улицы Мирон Костин (ФОТО)

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На улице Мирон Костин, в периметре между Московским проспектом и улицей Флорилор, ведётся ремонт проезжей части. Сегодня рабочие заасфальтировали 5 700 квадратных метров. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, ремонт предполагает восстановление проезжей части, замену бордюров, обустройство тротуаров и зон остановок общественного транспорта. Отремонтированная улица Мирон Костин протяжённостью 16 000 квадратных метров будет сдана в эксплуатацию в конце мая. Стоимость работ составит 7 млн леев, сообщил Чебан.

Он также отметил, что на данный момент в столице восстанавливают улицы: Ион Инкулец, Николай Тестемицану и Ион Пеливан. А замена тротуаров проводится на аллее Мирча чел Бэтрын, на Московском проспекте, а также на улицах Зелинский и Михай Садовяну.

– Сейчас ведутся работы по развитию инфраструктуры столицы, чего жители Кишинева ждали много лет. Отмечу, что рабочие, которые выполняют ремонт, соблюдают меры безопасности и правила, установленные на период пандемии, – написал Чебан.

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