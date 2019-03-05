На Рышкановке стараниями социалистов появится многофункциональный спорткомплекс (ФОТО)

На Рышкановке стараниями социалистов появится многофункциональный спорткомплекс (ФОТО)

В рамках городской программы фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева в секторе Рышкановка, на улице Матей Басараб 9/1,9/2, началось строительство многофункционального спортивного комплекса. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель фракции Ион Чебан 

По его словам, на территории комплекса можно будет поиграть в футбол, волейбол и другие спортивные игры.

– Работаем дальше для города и горожан, – отметил он. 

Напомним, ранее по инициативе фракции ПСРМ в МСК были благоустроены сотни столичных дворов. В них появились новые детские и спортивные площадки, было восстановлено уличное освещение и дорожное покрытие.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md