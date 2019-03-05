На Рышкановке стараниями социалистов появится многофункциональный спорткомплекс (ФОТО)

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В рамках городской программы фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева в секторе Рышкановка, на улице Матей Басараб 9/1,9/2, началось строительство многофункционального спортивного комплекса. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель фракции Ион Чебан

По его словам, на территории комплекса можно будет поиграть в футбол, волейбол и другие спортивные игры.

– Работаем дальше для города и горожан, – отметил он.

Напомним, ранее по инициативе фракции ПСРМ в МСК были благоустроены сотни столичных дворов. В них появились новые детские и спортивные площадки, было восстановлено уличное освещение и дорожное покрытие.