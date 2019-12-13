На Рышкановке произошло ДТП из-за водителя, нагло выехавшего на встречку (ФОТО)

На Рышкановке произошло ДТП из-за водителя, нагло выехавшего на встречку (ФОТО)

Авария произошла прошлым вечером в столичном районе Рышкановка. На пересечении улиц Алеку Руссо и Димо столкнулись две машины.

Водители совершали поворот по правилам, тогда как третий участник движения выехал на встречную полосу, пишет realitatea.md. В результате произошло столкновение.

В зоне образовалась огромная пробка. Водитель, спровоцировавший опасную ситуацию, скрылся. Фото с места события были опубликованы очевидцами в социальной сети.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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