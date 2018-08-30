На Рышкановке произошла серия автокраж: убытки понесли как минимум 5 автовладельцев

Автовладельцы, проживающие в столичном секторе Рышкановка, обнаружили свои автомобили сегодня утром с разбитыми окнами, у многих из них пропали ценные вещи, которые находились в салонах машин.

В этом случае, возможно, речь идёт о серии краж, совершённых одной группой преступников. Такой вывод можно сделать, потому что во всех случаях (а их насчитывается по меньшей мере 5) воры применяли один и тот же метод автокражи. Они проникали в машину, разбивая стекло переднего окна с правой стороны.

Во многих случаях воры забирали магнитофоны или другие ценные предметы, пишет agora.md. Примечательно, что замена окна каждому из потерпевших обойдётся приблизительно в 1 200 леев. Органы правопорядка были извещены по данному факту. Было инициировано расследование.

Ранее мы сообщали, что владелец иномарки, проживающий в секторе Рышкановка, обнаружил сегодня утром своё авто в плачевном состоянии – машина пострадала от рук воров. В его случае, пропадать было нечему, тем не менее, мужчина получил значительный ущерб.

А днём ранее житель Буюкан лишился внушительной суммы денег, оставив их в машине на полчаса. Воры забрали 5 000 евро и 48 000 леев.