На Рышкановке полиция со скандалом задержала пьяную женщину, ударившую автомобиль патрульных (ВИДЕО)

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Пьяная женщина устроила настоящее шоу перед несколькими полицейскими. Скандалистка несколько раз ударила по служебной машине и обрушила поток брани на правоохранителей.

Инцидент произошёл вчера вечером в столичном секторе Рышкановка, передаёт publika.md. Сотрудники полиции попытались проверить задержанную на степень опьянения, однако женщина яростно сопротивлялась, выкрикивая в адрес стражей порядка угрозы и оскорбления.

По словам патрульных инспекторов, женщина вышла из своего авто, подошла к служебной машине и беспричинно начала наносить удары. Перед камерой задержанная отрицала все обвинения, пишет источник.

Обстоятельства инцидента выясняются. К нарушительнице будут применены санкции.