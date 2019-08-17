На Рышкановке полиция со скандалом задержала пьяную женщину, ударившую автомобиль патрульных (ВИДЕО)

На Рышкановке полиция со скандалом задержала пьяную женщину, ударившую автомобиль патрульных (ВИДЕО)

Пьяная женщина устроила настоящее шоу перед несколькими полицейскими. Скандалистка несколько раз ударила по служебной машине и обрушила поток брани на правоохранителей.

Инцидент произошёл вчера вечером в столичном секторе Рышкановка, передаёт publika.md. Сотрудники полиции попытались проверить задержанную на степень опьянения, однако женщина яростно сопротивлялась, выкрикивая в адрес стражей порядка угрозы и оскорбления.

По словам патрульных инспекторов, женщина вышла из своего авто, подошла к служебной машине и беспричинно начала наносить удары. Перед камерой задержанная отрицала все обвинения, пишет источник.

Обстоятельства инцидента выясняются. К нарушительнице будут применены санкции.

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