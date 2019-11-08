На Рышкановке появится современный сквер: работы завершатся через неделю (ФОТО)

На Рышкановке появится современный сквер: работы завершатся через неделю (ФОТО)

Работы по обустройству сквера у бывшего завода “Мезон” в столичном секторе Рышкановка практически завершены. До полного окончания реконструкции осталось около недели.

В настоящее время рабочими уже выложены почти все дорожки, установлено освещение, скамейки, урны, парковые скульптуры, пишет ntv.md. Сейчас рабочим остаётся замостить две оставшиеся аллеи.

Реконструкция сквера началась в конце лета. Средства на возрождение парка выделили из муниципального бюджета по предложению фракции ПСРМ.

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