На Рышкановке появилось еще одно благоустроенное место для отдыха: сквер Mezon (ФОТО)

На Рышкановке появилось еще одно благоустроенное место для отдыха: сквер Mezon (ФОТО)

Снимки обновленной зоны отдыха опубликовал на своей странице генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

– Для жителей столицы обустроено прекрасное место для отдыха. Были восстановлены пешеходные аллеи, проведено освещение, установлены уличная мебель и урны для мусора, – рассказал он.

Градоначальник пообещал, что муниципалитет продолжит благоустраивать и возрождать и другие зеленые зоны столицы.

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