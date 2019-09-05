На Рышкановке этой ночью сгорел автомобиль (ФОТО)

На Рышкановке этой ночью сгорел автомобиль (ФОТО)

Пожар произошёл в ночь со среды на четверг во дворе дома по ул. Г. Виеру, 20. Огонь полностью охватил автомобиль и успел перекинуться на стоящую рядом машину. Была угроза, что соседнее транспортное средство тоже сгорит, но его удалось спасти.

Сегодня ночью на Г. Виеру загорелся автомобиль, пострадало и соседнее авто. Всегда будьте осторожны не паркуйтесь слишком близко друг к другу, – написал очевидец инцидента в соцсети.

Местные жители вызвали пожарных. Причины происшествия устанавливаются, проводятся проверки.

Фото: FB/Леонора Пол

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