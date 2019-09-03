На Рышкановке вандалы облили машинным маслом детскую площадку (ФОТО)

Возмущённая жительница столицы выложила соответствующие фотографии в соцсети. На них она показала испорченную детскую площадку во дворе одного из домов в секторе Рышкановка.
На изображениях видно, что вандалы облили маслом практически все элементы игровой площадки. Женщина отметила, что подобное происходит уже в третий раз.
По мнению очевидцев, таким образом некоторые граждане пытаются «бороться» с шумом от детских игр под окнами. К сожалению, от подобных действий страдает инфраструктура столицы.
Тем временем, полиция пытается установить личность вандалов.
Фото: chisinau.fail
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