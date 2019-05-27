На Рышкановке нашли цех контрафактной бытовой химии: моющие средства разливали в гараже и продавали через соцсети (ВИДЕО)

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33-летний мужчина был задержан следователями Инспектората полиции сектора Рышкановка по подозрению в контрафакции моющих средств и незаконной их продаже.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в ходе специальных следственных мероприятий было установлено, что поддельные моющие средства изготавливали и разливали в одном из гаражей сектора Рышкановка. Известно, что мужчина публиковал объявления в социальных сетях о продаже моющих средств якобы привезённых из-за границы и таким образом продавал их.

В результате обысков полицейские обнаружили и изъяли около 180 кг моющих средств в виде порошков и жидкостей, более 195 этикеток, тару, сосуды, предназначенные для приготовления и дозировки контрафактных продуктов, а также чеки о покупке первичных материалов для приготовления моющих средств.

У мужчины не было никаких документов о качестве и происхождении товара. В связи с этим моющие средства, стоимость которых составляет около 80 000 леев, были изъяты. По данному факту был заполнен протокол об административном правонарушении, который предусматривает штраф в размере 9 000 леев.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам страны приобретать моющие средства только в авторизированных магазинах.