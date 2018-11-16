На Рышкановке найдено тело полицейского с признаками суицида

Сегодня в 08:30 на улице Студенцилор на Рышкановке было обнаружено тело 48-летнего сотрудника патрульной полиции.

На теле погибшего обнаружили огнестрельное ранение головы. Оружие, принадлежащее полицейскому, было найдено рядом с трупом.

По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством, сообщает deschide.md.

Погибший являлся сотрудником одной из бригад Национальной патрульной инспекции. Мужчина работал в полиции около 26 лет и не имел дисциплинарных правонарушений. По словам коллег погибшего, у мужчины не было признаков депрессии.

Он был дважды женат и растил дочь. Знаю, что между ним и его второй женой возникали некоторые недопонимания. Буквально вчера говорил с ним на работе, но не заметил, чтобы он был грустен или подавлен, — говорит один из коллег.

Обстоятельства инцидента выясняются.