На Рышкановке машина задела ребёнка на пешеходном переходе: водитель уехал (ВИДЕО)

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9-летний мальчик угодил под колёса автомобиля при попытке перебежать дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошёл сегодня утром на улице Мирон Костин.

Момент наезда попал на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. Несовершеннолетний бежал по пешеходному переходу, и в этот момент его сбила с ног машина, передаёт jurnal.md.

Ребёнок быстро поднялся и продолжил путь. В свою очередь, совершивший наезд водитель даже не остановился, чтобы убедиться, что с пострадавшим всё в порядке.

Мальчика доставили в больницу для обследования. Полиция уже установила личность нарушившего водителя. Речь идёт о 29-летнем мужчине, которому грозит штраф и лишение водительских прав.