На Рышкановке маршрутка сбила пешехода на “зебре” (ВИДЕО)

На Рышкановке маршрутка сбила пешехода на “зебре” (ВИДЕО)

Инцидент произошел во второй половине дня сегодня, 13 сентября, на улице Киевской. 

Наезд на пешехода попал в объектив видеорегистратора машины, ехавшей в противоположном направлении. На кадрах видно, что молодой человек идет по “зебре”, и в этот момент маршрутка, даже не попытавшаяся остановиться, наехала на него. От удара мужчину отбросило на несколько метров.

Этот пешеходный переход регулируется также светофором, однако, по словам очевидцев, на тот момент он не работал.

Стоит отметить, что практически в то же время также на Рышкановке, но на улице Алеку Руссо, автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Видео: facebook/Город без маршруток

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