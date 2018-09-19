На Рышкановке кишиневец получил удар ножом в живот от незнакомца (ВИДЕО)

На Рышкановке кишиневец получил удар ножом в живот от незнакомца (ВИДЕО)

46-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в столичную больницу Скорой медицинской помощи.

По словам пресс-секретаря БСМП Кристины Горя, пострадавший перенес операцию и находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет canal3.md.

Как рассказала пресс-секретарь столичной полицити Наталья Стати, всё произошло в понедельник, 17 сентября, около 16.00, возле магазина. На мужчину, совершавшего покупки, “наехал” незнакомый человек. Между ними возник конфликт, в ходе которого агрессор достал нож и ударил им в живот своего противника. Очевидцы случившегося вызвали полицию и “скорую помощь”.

Заведено уголовное дело, 38-летний агрессор задержан на 72 часа. Если он будет признан виновным, ему грозит тюремный срок.

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