На Рышкановке и в некоторых пригородах в среду не будет воды

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На некоторых улицах в секторе Рышкановка в среду с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды. Речь идёт об улицах М. Басараб, 10-12-14-16, в том числе с дробями, Н. Димо, 23/3, М. Костин, 13-15-17-19, в том числе с дробями, а также о Московском проспекте, 12-14, в том числе с дробями.

По данным AО “Apă-Canal Chișinău”, с 09:00 до 17:00 будет приостановлена подача воды и в населённых пунктах Вэдулень, Вадул-луй-Водэ, Бэлцата, Крузешть, Будешть и Будэй. Отключения связаны с выполнением запланированных работ, пишет ipn.md.

По окончании работ оказание услуг водоснабжения будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.