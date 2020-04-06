На Рышкановке горит квартира в жилом доме (ФОТО)

Пожар вспыхнул в одной из квартир дома, расположенного на улице Т. Владимиреску в столичном районе Рышкановка.
Фото с места события опубликовал очевидец в социальной сети. Обстоятельства инцидента устанавливаются, информация дополняется.
Напомним, днём ранее подобный инцидент произошёл в многоэтажном доме на улице Андрей Дога.
Фото: ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
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