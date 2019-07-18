На Рышкановке двое напали на прохожую и отобрали сумку: полиция задержала нарушителей (ВИДЕО)

На Рышкановке двое напали на прохожую и отобрали сумку: полиция задержала нарушителей (ВИДЕО)

Двое молодых людей в возрасте 21 года оба, уроженцы Сорокского района, были задержаны сотрудниками полиции сектора Рышкановка за совершение ограбления.

В ночь на 1 мая в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что её ограбили двое неизвестных. 45-летняя жертва возвращалась домой по Московскому проспекту, когда на неё напали. Злоумышленники отобрали сумку, где находился мобильный телефон, а также документы и деньги. Действия преступников попали на камеры видеонаблюдения. Причинённый ущерб составил 5 400 леев.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Мужчины признали свою вину. Стоит отметить, что ранее задержанных судили за аналогичные правонарушения, а также за незаконный оборот наркотических веществ.

Согласно действующему законодательству, преступникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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