Полтонны рыбы без документов обнаружили в Кишиневе: товар везли на Центральный рынок

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Более 500 кг живой рыбы без документов о происхождении и санитарно-ветеринарной авторизации могли попасть на рынки Кишинёва.

В результате действий, предпринятых сотрудниками Управления по расследованию экономических преступлений совместно с представителями Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, на территории Центрального рынка Кишинёва было обнаружено транспортное средство, в котором находилось 534 кг живой рыбы без документов о происхождении. Стоимость партии оценили примерно в 30 000 леев.

Сотрудники НАБПП приняли решение уничтожить рыбу. Экономическому агенту грозит штраф в размере до 15 000 леев, сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители настоятельно призывают граждан покупать скоропортящиеся пищевые продукты (мясо, рыба, яйца и т.д.) только в специально обустроенных и авторизованных местах.