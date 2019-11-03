На рынке в Бельцах вспыхнул пожар: уничтожено минимум 5 торговых точек

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Не менее пяти торговых точек выгорели в пожаре, который произошёл этой ночью на вещевом рынке у Северного вокзала.

По словам работников рынка, возгорание произошло около двух часов ночи в торговых рядах внутри рынка. Пострадали как минимум пять торговых точек, ещё несколько павильонов и контейнеров поблизости закрыты. В пожаре пострадали как сами торговые места, так и товар в них. В одном из павильонов недавно был сделан ремонт, передаёт esp.md.

По словам очевидцев, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Некоторые продавцы говорят, что здесь ранее были проблемы с проводкой. В месте пожара есть электрощиток, он оплавился и обгорел.

Ущерб и точную причину пожара должна установить экспертиза. Информации о пострадавших нет.