На рынках появились первые молдавские арбузы (ВИДЕО)

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Арбузный сезон в Молдове можно считать открытым. Как утверждают фермеры, урожай в этом году будет богатый.

В селе Пырыта Дубоссарского района выращивают арбузы, используя самые современные технологии, включая систему капельной ирригации, пишет publika.md. Собранный урожай сразу отправляют на оптовые рынки и в столичные магазины.

На сегодняшний день арбузы, в среднем, стоят 4 – 4,5 лея. Люди покупают сразу по две-три штуки, – рассказывают фермеры.

В прошлом году местные фермеры собрали около 50 тонн ягод с гектара. По их словам, это лето обещает быть ещё богаче.