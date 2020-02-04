На румынской таможне задержали молдавские авто с контрабандой из Турции (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции в пункте пропуска “Негру-Водэ” обнаружили более 400 контрафактных товаров, которые четверо граждан пытались незаконно провезти через границу.

3 февраля пограничники из соседней страны остановили для осмотра 4 грузовика с молдавскими номерами, пишет echipa.md. За рулём находились два гражданина Румынии и два гражданина Республики Молдова в возрасте от 37 до 45 лет.

В результате обыска было обнаружено 405 предметов кожгалантереи, обуви и парфюмерии, которые могли быть поддельными. Товары были приобретены в Турции, никаких документов на них не было.

В итоге все товары были изъяты до выяснения всех обстоятельств. Разбирательства продолжаются.