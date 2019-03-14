На румынской таможне задержали молдаванина, пытавшегося провезти чужой револьвер (ФОТО)

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Румынские пограничники обнаружили револьвер в машине, которую перевозил мужчина с двойным гражданством: Республики Молдова и Болгарии. Инцидент произошёл два дня назад в пункте пропуска “Оанча”.

40-летний мужчина находился за рулём Volkswagen и буксировал автомобиль Mercedes, зарегистрированный на Украине. Полицейские обнаружили оружие, спрятанное в бардачке автомобиля Mercedes. Револьвер калибра 4 мм был завёрнут в бумагу, пишет politiadefrontiera.ro.

Мужчина сообщил полиции, что перевозил автомобиль по просьбе знакомого из Украины и ничего не знал о существовании оружия. Сотрудники румынской пограничной полиции изъяли револьвер до выяснения всех обстоятельств.