На румынской границе задержали молдаванина с газовым пистолетом

Сотрудники Пограничной полиции Румынии обнаружили в автомобиле гражданина Молдовы газовый пистолет, на который у мужчины не было документов, и который он пытался провезти в обход таможенного контроля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошёл на КПП Скулень, когда контроль проходил 25-летний гражданин Молдовы, управлявший автомобилем марки BMW X5 с регистрационными номерами РМ.

Во время контроля пограничники обнаружили нелегальный газовый пистолет калибра 4,5 мм, который был спрятан у коробки передач. Молодой водитель не смог предъявить документы, разрешающие ему хранение данного оружия.

Нарушитель сообщил органам правопорядка, что приобрёл пистолет у мужчины из Кишинёва, личных данных которого он не знает. Кроме этого, он сказал, что не знал, что хранение такого типа оружия должно быть подтверждено авторизацией или подтверждением.

Оружие было изъято. Сотрудники Пограничной полиции завели уголовное дело по данному факту.