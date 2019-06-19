На румынской границе задержали числящееся в угоне авто: за рулём находился молдаванин (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции в пункте пересечения “Албица-Яссы” остановили автомобиль Citroen DS7 Crossback 2018 года выпуска. Согласно информации из базы данных, транспортное средство числилось угнанным на территории Франции.

17 июня к румынской границе подъехал 28-летний гражданин Молдовы, пишет politiadefrontiera.ro. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль, зарегистрированный во Франции, числился в базах данных как угнанный.

Мужчина рассказал, что доставить машину в Молдову он взялся по просьбе владельца, гражданина Франции. Он также утверждал, что не знал о том, что автомобиль числился в угоне.

Автомобиль был временно изъят. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.