На румынской границе обнаружили тайник с молдавскими сигаретами

На румынской границе обнаружили тайник с молдавскими сигаретами

Сотрудники контрольно-пропускного пункта Албица обнаружили 42 800 сигарет молдавского происхождения, спрятанные в тайнике в потолке микроавтобуса. Табачные изделия предназначались для незаконного ввоза в Европейский Союз.

31 января на КПП “Албица” был остановлен микроавтобус Mercedes, за рулём которого находится 25-летний гражданин Румынии. Мужчина направлялся во Францию, пишет zugo.md. Сотрудники таможни провели тщательный осмотр транспортного средства и обнаружили 2 408 пачек сигарет с акцизной маркой Республики Молдова, искусно спрятанных в потолке микроавтобуса.

Водитель сказал, что ничего не знал о существовании контрабандного груза. Сигареты на общую сумму 10 700 румынских леев были конфискованы. В соответствии с положениями закона, мера наказания за подобное правонарушение предусматривает штраф в размере 10 000 румынских леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md