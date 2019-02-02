На румынской границе обнаружили тайник с молдавскими сигаретами

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Сотрудники контрольно-пропускного пункта Албица обнаружили 42 800 сигарет молдавского происхождения, спрятанные в тайнике в потолке микроавтобуса. Табачные изделия предназначались для незаконного ввоза в Европейский Союз.

31 января на КПП “Албица” был остановлен микроавтобус Mercedes, за рулём которого находится 25-летний гражданин Румынии. Мужчина направлялся во Францию, пишет zugo.md. Сотрудники таможни провели тщательный осмотр транспортного средства и обнаружили 2 408 пачек сигарет с акцизной маркой Республики Молдова, искусно спрятанных в потолке микроавтобуса.

Водитель сказал, что ничего не знал о существовании контрабандного груза. Сигареты на общую сумму 10 700 румынских леев были конфискованы. В соответствии с положениями закона, мера наказания за подобное правонарушение предусматривает штраф в размере 10 000 румынских леев.