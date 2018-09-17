«На роду написано»? Стоматолог – о главных причинах болезней зубов

Людей, которые могут по­хвастаться крепкими здоровыми зубами — единицы. Остальные полжизни проводят в поисках хорошего стоматолога.

Где искать правильного врача? Что делать, если предлагают удалить зуб? Бывают ли вечные импланты? Рассказывает вице-президент Стоматологической ассоциации, директор профессорской стоматологической клиники, академик РАН Валерий Леонтьев.

Лидия Юдина, «АиФ»: Валерий Константинович, многие болезни обостряются в межсезонье. Относятся ли к сезонным недугам стоматологические проблемы?

Валерий Леонтьев: Чёткой связи с сезонностью у зубных болезней нет. Однако в пасмурную дождливую холодную погоду больные зубы напоминают о себе чаще. Особенно часто в это время дают о себе знать заболевания пародонта (тканей, окружающих и удерживающих зуб) — пародонтит, гингивит и т. д. Это объясняется тем, что у людей с зубными проблемами ослаблен иммунитет, а плохая погода ослабляет его ещё больше.

В целом состояние зубов зависит от региона проживания. У жителей южных стран, как правило, зубы более крепкие и здоровые, чем у северян. Замечено, что у южан, которые переезжают в северную страну, где не хватает солнца, свежих овощей и фруктов, а в воде мало фтора, это быстро сказывается на состоянии их зубов.

— Получается, что жителям нашей страны проблемы с зубами «на роду написаны»?

— Самые неблагоприятные районы с точки зрения стоматологов — это регионы с низкой плотностью населения (Крайний Север и Дальний Восток). Плохое состояние зубов у жителей других областей невозможно объяснить исключительно климатическими условиями. Главная причина плохих зубов у жителей нашей страны — неправильная гигиена рта и избыток сахара в пище.

Встань и уйди

— Некоторые люди всю жизнь мучаются с зубами, а другим всё нипочём…

— Зубы закладываются в материнской утробе. Если мать полноценно питалась во время беременности, принимала витамины, зубы закладываются здоровыми. Нередко ребёнок генетически наследует от родителей удачное или неудачное строение челюсти, расположение зубов, которые во многом определяют предрасположенность к стоматологическим проблемам. Однако самые здоровые зубы можно погубить, если неправильно питаться, не соблюдать правила гигиены и посещать стоматолога только по острой необходимости. Только ежегодные профилактические осмотры помогают выявить проблемы на ранней стадии и решить их «малой кровью».

— Существуют ли в стоматологии стандарты лечения? Часто возникает ситуация, когда один стоматолог говорит одно, другой — прямо противоположное. Кому верить в таких случаях?

— Часто разные точки зрения бывают у врачей в том случае, когда один из них не имеет полной картины о состоянии зуба и полости рта в целом. Поэтому очень важно найти «своего» стоматолога и лечиться у него. Врач, который хорошо знает проблемы пациента, всегда выберет для него оптимальное лечение.

Стандарты лечения у стоматологов есть, но с их помощью нельзя решить все проблемы, поскольку людей со стандартными зубами не бывает. В стоматологии важнее методические рекомендации (алгоритм работы врача в той или иной ситуации), которые определяют, какие дополнительные исследования нужно проводить в той или иной ситуации.

— Многие боятся лечить зубы в частных клиниках. Недавний случай: пациентке удалили 22 здоровых зуба. Проще и дешевле отстоять очередь в районной поликлинике…

— В госучреждениях врачи не так заинтересованы в большем объёме работы, как в коммерческих, поэтому лишнего они действительно не посоветуют. В коммерческой клинике многое зависит не столько от врача, сколько от владельца клиники, который определяет политику работы врача с пациентами. Что касается квалификации врачей, то и там можно попасть как к профессионалу экстра-класса, так и к неопытному специалисту. К тому же многие врачи совмещают работу в коммерческих и бюджетных клиниках.

— По каким признакам пациент, который сидит в кресле у стоматолога, может понять, что ему лучше встать и уйти?

— Перед тем как начать лечение, врач должен провести полный осмотр полости рта и собрать анамнез (сделать подробный опрос пациента) — в стоматологии это большая редкость. Затем он должен подробно рассказать о результатах осмотра, описать проблему и предложить пути её решения (как правило, их бывает несколько). При этом окончательное решение всегда остаётся за пациентом, а для этого необходимо время на раздумье. Если вас настойчиво уговаривают начать лечение немедленно — это повод насторожиться. В действительно экстренных ситуациях пациент сам понимает, что ему срочно нужна помощь.

Семь раз проверь

— Идя к стоматологу, человек больше всего боится услышать вердикт «на удаление». В каких случаях зуб нельзя спасти?

— Удаление зуба — серьёзный шаг. Прежде чем на него решиться, лучше узнать мнение нескольких специалистов. Бороться за зуб нужно до последнего. По статистике, перед удалением зуб лечат 5-8 раз, а удаляют после полного разрушения коронки и корня зуба. Однако такое бывает не так часто. Даже если зуб полностью разрушен, в корень можно установить штифт, на него поставить коронку или с помощью композитного материала нарастить естественную. В крайнем случае разрушенный зуб можно использовать в качестве опоры.

— Если зуб всё же пришлось удалить, что лучше — мост или имплант?

— Это зависит от финансов (импланты на порядок дороже) и количества зубов во рту. Если в челюсти есть 3-4 здоровых зуба, которые могут стать полноценной опорой для установки моста — с его помощью можно заменить 2-3 зуба. Но при постановке моста обрабатывается и убирается часть тканей здоровых зубов, а протезы небезразличны для пародонта.

Также нужно помнить, что главная цель протезирования — не эстетическая составляющая, а восстановление жевательной функции. Этого не всегда удаётся добиться с помощью мостов и коронок. Главное достоинство имплантов в том, что они восполняют зубной ряд.

— Импланты часто позиционируют как вечные зубы. Это так?

— Вечными современные импланты выглядят по сравнению с первыми, которые появились в конце 70-х — начале 80-х годов, тогда они были рассчитаны на 5-7 лет службы. Более поздние импланты — на 10-15 лет. Современные конструкции благодаря качеству материалов, более точному расчёту при установке будут служить ещё дольше. Но точный срок службы импланта для конкретного человека не может назвать ни один врач. Всю жизнь могут прослужить только собственные зубы. Поэтому лучше беречь их.