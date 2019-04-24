На ремонт здания суда столичного сектора Чеканы требуется почти 10 млн леев: в бюджете нет средств

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Высший совет магистратуры просит Министерство финансов выделить 9 531 180 леев для ремонта административного здания суда в секторе Чеканы (ул. М. Садовяну, 24/1). Данная сумма не была заложена в бюджет на 2019 год.

Такое решение было одобрено на прошедшем 16 апреля заседании. С инициативой выступил председатель Кишинёвского суда Раду Цуркану. Выступавший сообщил о катастрофическом состоянии здания и его прилегающей территории, и отметил, что это напрямую влияет на имидж учреждения, безопасность здания и находящихся в нём людей, пишет bizlaw.md.

Ещё в 2018 году было заявлено, что ремонтно-восстановительные работы необходимо провести в срочном порядке. Также было решено попросить Раду Цуркану представить смету расходов для проведения ремонтных работ. Необходимая смета в объеме 9 531 180 леев была представлена 29 марта, однако в бюджете на 2019 год не было предусмотрено финансовых средств для ремонта вышеуказанного здания. В этом контексте Высший совет магистратуры обратился к Министерству финансов с просьбой выделить финансовые ресурсы, необходимые для оплаты ремонта.