На ремонт сгоревшей крыши в Институте зоологии потребуется более 4 млн леев

Администрация Института зоологии Академии наук, крыша которого вчера во время пожара полностью сгорела, оценила ущерб и рассказала, какие средства понадобятся на восстановление здания.

По данным руководства института, только на ремонт крыши необходимо более 4-х млн леев, а, кроме этого, потребуются денежные затраты на закупку нового оборудования, которое находилось на 4-м этаже здания и было затоплено, пишет ipn.md. Вода, которой тушили пламя, затопила весь четвёртый этаж. Директор Института зоологии Ион Тодераш рассказал, что в последний раз крышу ремонтировали в 2006 году, а после пожара она не может быть восстановлена. По его словам, доступ в здание сегодня утром было разрешено, но в учреждении нет электроэнергии, поэтому его деятельность полностью парализована.

Напомним, что вчера, 20 апреля, в здании Института зоологии случился крупнейший пожар, сгорело более 1 тысячи квадратных метров крыши. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал, но причина его возникновения пока остаётся неизвестной. Стоит отметить, что в тот же день на улице Измаил произошёл ещё один пожара в ТЦ. Там сгорело более 500 квадратных метров обшивки крыши и боковых стен. В связи с этим органы правопорядка инициировали уголовный процесс за умышленное уничтожение или повреждение имущества.