На Радоницу полицейские усилят наблюдение за общественным порядком

На Радоницу полицейские усилят наблюдение за общественным порядком

Сотрудники Национального инспектората патрулирования будут работать и в поминальные дни, чтобы сократить количество правонарушений. Полицейские усилят патрулирование кладбищ, дворов жилых домов, зон отдыха, улиц и трасс.

В связи с праздниками полиция рекомендует гражданам не парковать автомобили у кладбищ, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не оставлять в машинах ценные вещи (деньги, украшения, мобильные телефоны и т. д.).

Полиция также выступает со следующими рекомендациями:

  • используйте общественный транспорт, чтобы добраться до места назначения;
  • будьте осторожны с пешеходами и пропускайте их на “зебрах”;
  • не оставляйте транспортные средства в запрещённых местах, чтобы не создавать препятствий;
  • проявляйте максимум терпения и не нарушайте ПДД.

Граждан также призывают звонить по номеру 112 в случае чрезвычайной ситуации.

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