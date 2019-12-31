На ПВНС в Кишиневе пройдет грандиозная праздничная программа

На ПВНС в Кишиневе пройдет грандиозная праздничная программа

В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ждет поистине феерическая программа. Действо начнется на ПВНС в 19.00 31 декабря.

До полуночи граждан ждут различные музыкальные спектакли и фольклорные номера. А ровно в 00.00 небо над Кишиневом озарится праздничными огнями. Фейерверк продлится 10 минут.

Сразу после этого пройдет грандиозный концерт с участием Brio Sonores, DoReDos, Константина Московича и других именитых артистов. В 01.00 на сцену выйдет группа Zdob și Zdub, а в 01.45 – победитель “Евровидения” Александр Рыбак.

Праздничные мероприятия на ПВНС завершатся в 02.30 1 января.

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