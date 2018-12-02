На ПВНС начали устанавливать новогоднюю елку (ФОТО)

На ПВНС начали устанавливать новогоднюю елку (ФОТО)

Зимние праздники всё ближе. Был дан старт установке новогодней ели, которая украсит площадь Великого национального собрания. 

Дерево, которое откроют в среду, 5 декабря, практически готово. Впервые оно будет искусственным, а не живым, как все прошлые годы.

Отметим, что в этом году инаугурация ели пройдет без концерта, но с Дедом Морозом, который будет раздавать подарки детям. Кроме того, 15 декабря на улице 31 августа между улицами Митрополит Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина стартует рождественская ярмарка.

Фото: protv.md.

 

 

 

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