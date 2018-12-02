На ПВНС начали устанавливать новогоднюю елку (ФОТО)

Зимние праздники всё ближе. Был дан старт установке новогодней ели, которая украсит площадь Великого национального собрания.

Дерево, которое откроют в среду, 5 декабря, практически готово. Впервые оно будет искусственным, а не живым, как все прошлые годы.

Отметим, что в этом году инаугурация ели пройдет без концерта, но с Дедом Морозом, который будет раздавать подарки детям. Кроме того, 15 декабря на улице 31 августа между улицами Митрополит Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина стартует рождественская ярмарка.

Фото: protv.md.