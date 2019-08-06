На проведение новых парламентских выборов в четырёх одномандатных округах будет выделено около 12 млн леев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила сегодня смету расходов на организацию и проведение новых парламентских выборов 20 октября 2019 года в 4 одномандатных избирательных округах. На проведение выборов запланированы расходы в размере 11,9 млн леев. Эти деньги поступят их средств, сэкономленных на парламентских выборах 24 февраля.

Согласно решению ЦИК, 20 октября новые парламентские выборы состоятся в избирательных округах № 17, 33, 48 и 50. Секретарь ЦИК Максим Лебединский уточнил, что расходы на проведение выборов могут увеличиться, если Министерство иностранных дел и европейской интеграции предложит открыть больше избирательных участков.

– Если будет выдвинуто предложение открыть больше избирательных участков, и ЦИК одобрит его, смета расходов будет увеличена, поскольку мы должны обеспечить право избирателей участвовать в выборах. Окончательное решение ЦИК и смета расходов будут скорректированы по необходимости, – отметил Лебединский.

По его словам, в основе утвержденной сегодня сметы расходов стоит ранее принятое решение ЦИК о количестве избирательных участков, открытых в этих округах. Смета расходов была утверждена голосами шести членов ЦИК, в то время как один член воздержался от голосования. Сегодня же ЦИК постановила, что в выборах 20 октября смогут принять участие 46 политических партий и общественно-политических организаций.

Стоит отметить, что новые парламентские выборы в четырех округах должны состояться 20 октября одновременно с местными выборами. Депутатов по одномандатным округам будут избирать в округе №17, где был избран Владимир Плахотнюк, в округе № 33, где был избран Андрей Нэстасе, в округе №48, где был избран Виорел Мельник и в округе № 50 (Западная Европа), где была избрана Майя Санду.