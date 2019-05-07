На прошлой неделе в столице не было зарегистрировано ни одного случая гриппа

На прошлой неделе в столице не было зарегистрировано ни одного случая гриппа

В период с 26 апреля по 2 мая в Кишиневе было зарегистрировано 257 случаев инфекционных заболеваний, отравлений и побочных реакций, что на 106 случаев меньше, чем неделей ранее. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. 

В 146 случаях идет речь об острых диарейных заболеваниях, из которых 101 – у детей. 84 человека госпитализированы.

В то же время были зарегистрированы 2411 новых случая ОРВИ, что на 2,8% меньше, чем неделей ранее. Наиболее подвержены заболеванию дети в возрасте до 4 лет (772 случая) и от 5 до 14 лет (780 случаев). Случаев гриппа за указанный период зарегистрировано не было.

Также за отчетный период зафиксировали 1 случай туберкулеза, 27 случаев скарлатины, 1 случай менингита и 30 случаев ветрянки.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md