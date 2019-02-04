На прошлой неделе в Молдову не пустили почти полсотни иностранцев

В период с 28 января по 3 февраля 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 64 нарушения, в которых участвовало 72 человека. Среди них были отмечены:
- 19 нарушений режима пересечения границы;
- 13 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 24 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- 8 попыток незаконного провоза товаров.
В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 47 иностранным гражданам, а также 63 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 26 актов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 46 900 леев и приходом на сумму 22 850 леев. Сотрудники пограничной полиции провели 11 встреч с представителями пограничных органов Украины и Румынии с целью обмена информацией и передачи преступников.
За последнюю неделю поток лиц составил 278 230 переходов, из которых 141 351 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 71 754 пересечений. Самым загруженным днём предыдущей недели было воскресенье, 3 февраля, с 45 467 пересечениями. Из общего количества переходов наибольшее было в направлении выезда из страны – 23 236 пересечений, из которых на долю граждан Молдовы пришлось 25 701 пересечение.
Наиболее востребованными пунктами оказались:
- КПП «Леушены» – 49 600 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 38 923 пересечения,
- КПП «Скуляны» –32 041 пересечение,
- КПП «Атаки» – 28 573 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 22 619 пересечений,
- КПП «Крива» – 15 867 пересечений,
- КПП «Кагул» – 15 025 пересечений,
- КПП «Костешты» – 11 517 пересечений,
- КПП «Паланка» – 8 457 пересечений,
- КПП «Тудора» – 6 931 пересечение.
Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» временно затруднено.