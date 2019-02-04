На прошлой неделе в Молдову не пустили почти полсотни иностранцев

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В период с 28 января по 3 февраля 2019 года в пунктах пересечения границы сотрудники пограничной полиции зарегистрировали 64 нарушения, в которых участвовало 72 человека. Среди них были отмечены:

19 нарушений режима пересечения границы;

13 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

24 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

8 попыток незаконного провоза товаров.

В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 47 иностранным гражданам, а также 63 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 26 актов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 46 900 леев и приходом на сумму 22 850 леев. Сотрудники пограничной полиции провели 11 встреч с представителями пограничных органов Украины и Румынии с целью обмена информацией и передачи преступников.

За последнюю неделю поток лиц составил 278 230 переходов, из которых 141 351 при выезде из Молдовы. Трафик транспорта составил 71 754 пересечений. Самым загруженным днём ​​предыдущей недели было воскресенье, 3 февраля, с 45 467 пересечениями. Из общего количества переходов наибольшее было в направлении выезда из страны – 23 236 пересечений, из которых на долю граждан Молдовы пришлось 25 701 пересечение.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 49 600 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 38 923 пересечения,

КПП «Скуляны» –32 041 пересечение,

КПП «Атаки» – 28 573 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 22 619 пересечений,

КПП «Крива» – 15 867 пересечений,

КПП «Кагул» – 15 025 пересечений,

КПП «Костешты» – 11 517 пересечений,

КПП «Паланка» – 8 457 пересечений,

КПП «Тудора» – 6 931 пересечение.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» временно затруднено.