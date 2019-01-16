На прошлой неделе в Молдове было зарегистрировано 53 случая гриппа

С 7 по 13 января в Молдове было зафиксировано 53 случая сезонного гриппа, 27 из которых были подтверждены лабораторными анализами.

Согласно полученным данным, за указанный период количество случаев ОРВИ составило 197,81, что ниже эпидемиологического порога, пишет agora.md. По данным министерства здравоохранения на данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу в Молдове находится на низком уровне. Тем не менее был отмечен рост на 12,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Стоит отметить, что в стране продолжает проводиться иммунизация людей с повышенным риском заболеваемости и развития осложнений после гриппа. Вакцины получают дети и взрослые с хроническими заболеваниями и высоким риском заболеваемости и развития осложнений, работники медучреждений и социальной защиты, студенты и работники госструктур.

Стоит отметить, что в период с 1 октября года по 30 декабря 2018 года в Молдове было зарегистрировано 48 случаев гриппа.