На прошлой неделе в Молдове был зарегистрирован 21 случай сезонного гриппа

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Шесть случаев были подтверждены лабораторно. Специалистами было установлено, что речь идёт о двух случаях гриппа A(H1N1) и четырёх случаях A(H3N2).

Как сообщает пресс-служба Национального агентства общественного здоровья, на прошлой неделе (с 1 по 7 апреля) уровень заболеваемости ОРВИ показал низкую интенсивность и составил 218,56 случаев 100 000 населения. Тем не менее по сравнению с предыдущей неделей (с 25 по 31 марта) количество случаев ОРВИ возросло на 4,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 2,2%.

Всего в период с 1 октября 2018 года по 7 апреля 2019 года было зарегистрировано: 2 172 случая гриппа, 258 567 случаев ОРВИ, 12 426 случаев ОРЗ. За отчётный период было взято 1 140 проб у людей с острыми вирусными респираторными инфекциями, результаты которых оказались положительными на наличие вирусов гриппа в 461 случае (369 – A(H1N1) и 92 – A(H3N2). В 107 случаях анализы оказались положительными на наличие другие вирусов (риновирус, аденовирус, коронавирус, бокавирус и т.д.).