На прошлой неделе в Кишиневе зарегистрировали два случая кори

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С 7 по 14 июня в отделения срочной медицинской помощи в больницах и поликлиниках обратились 2580 человек, что на 696 меньше, чем неделей ранее. 1455 пациентов были госпитализированы.

Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. Кроме того, в указанный период времени было зарегистрировано 346 случаев инфекционных заболеваний, отравлений и побочных реакций. Это столько же, сколько и неделей ранее. В 208 случаях речь шла об острых диарейных заболеваниях, из которых 136 – у детей. 129 человек были госпитализированы.

Также было зарегистрировано 5 случаев туберкулеза, 21 – скарлатины, 29 – ветрянки и два случая кори.