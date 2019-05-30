На прошлой неделе суд вынес обвинительный приговор в отношении 238 подсудимых

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В течение прошлой неделе на основании доказательств, предъявленных прокуратурой, суд вынес приговоры в отношении 288 обвиняемых – фигурантов 250 уголовных дел.

Такие цифры представлены в еженедельном отчёте Генеральной прокуратуры РМ и охватывают все категории преступлений: 114 преступлений небольшой тяжести; 112 преступлений средней тяжести; 37 тяжких преступлений; 5 особо тяжких преступлений.

Таким образом, на основании доказательств, представленных прокурорами, на прошлой неделе обвинительный приговор получили 238 подсудимых. Из них:

45 – лишение свободы с отбыванием наказания;

45 – лишение свободы условно с испытательным сроком;

101 – неоплачиваемый труд в пользу общества;

46 – штраф в размере более 1,3 млн леев;

1 подсудимый осужден с частичным приостановлением исполнения наказания в связи с предварительным отбыванием наказания в исправительной колонии.

Ещё 9 обвиняемых получили оправдательный приговор, а в отношении 40 обвиняемых уголовное преследование было прекращено. В результате судебных слушаний 34 подсудимых не согласились с приговорами и обжаловали их. Прокуратура намерена опротестовать это в высшей судебной инстанции.