На прошлой неделе суд вынес обвинительные приговоры в отношении более 200 подсудимых

На прошлой неделе суд вынес обвинительные приговоры в отношении более 200 подсудимых

В течение прошлой недели на основании доказательств, предъявленных прокуратурой, суд вынес приговоры в отношении 260 обвиняемых – фигурантов 237 уголовных дел.

Такие цифры представлены в еженедельном отчёте Генеральной прокуратуры РМ и охватывают все категории преступлений: 100 преступлений небольшой тяжести; 115 преступлений средней тяжести; 56 тяжких преступлений; 14 особо тяжких преступлений, 2 исключительно тяжких преступлений.

Таким образом, на основании доказательств, представленных прокурорами, на прошлой неделе обвинительный приговор получил 221 подсудимый. Из них:

  • 53 – лишение свободы с отбыванием наказания;
  • 51 – лишение свободы условно с испытательным сроком;
  • 72 – неоплачиваемый труд в пользу общества;
  • 43 – штраф в размере более 1,8 млн леев;
  • 2 подсудимых осуждены с частичным приостановлением исполнения наказания в связи с предварительным отбыванием наказания в исправительной колонии.

Ещё 4 обвиняемых получили оправдательный приговор, а в отношении 45 обвиняемых уголовное преследование было прекращено. В результате судебных слушаний 41 подсудимый не согласился с приговорами и обжаловал их. Прокуратура намерена опротестовать это в высшей судебной инстанции.

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