На прошлой неделе стены молдавских тюрем покинули более полсотни человек

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За прошедшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 029 человек. 55 человек были освобождены, 62 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 970 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 248 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 30 задержанных, а 12 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 3 мобильных телефона, 9 пакетов с растительным содержимым и другие запрещённые товары. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.