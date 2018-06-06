На прошлой неделе сотрудники НАБПП наложили штрафы на 72 тысячи леев

Об этом свидетельствует анализ деятельности Национального агентства безопасности пищевых продуктов с 24 по 31 мая.

Таким образом, согласно полученным данным, сотрудниками территориальных подразделений НАБПП была проведена 31 проверка экономических агентов в области растительной продукции, а также 19 проверок предприятий по реализации средств защиты растений и удобрений и 3 проверки в хранилищах. Контроль также прошли 13 экономических агентов, 5 специализированных магазинов и 3 рынков сельхозпродукции, где реализовывались семена и саженцы.

За указанный период времени инспекторы агентства посетили 37 животноводческих ферм, 19 овчарен, 8 частных хозяйств, 5 ветеринарных кабинетов. Также специалисты проверили 31 пункт сбора молока, 4 скотобойни. В то же время был проведен контроль 90 продуктовых магазинов, 3 лавок, 5 маркетов, а также 43 банкетных залов, 31 кафе, 8 баров, 9 столовых и 40 блоков питания в учебных заведениях.

В результате проверок было зафиксировано 185 нарушений, составлено 145 наказов и заполнено 56 протоколов об административном нарушении. Общая сумма наложенных штрафов составляет 72 тысячи леев.