На прошлой неделе сотрудники НАБПП наложили штрафы на 72 тысячи леев

На прошлой неделе сотрудники НАБПП наложили штрафы на 72 тысячи леев

Об этом свидетельствует анализ деятельности Национального агентства безопасности пищевых продуктов с 24 по 31 мая.

Таким образом, согласно полученным данным, сотрудниками территориальных подразделений НАБПП была проведена 31 проверка экономических агентов в области растительной продукции, а также 19 проверок предприятий по реализации средств защиты растений и удобрений и 3 проверки в хранилищах. Контроль также прошли 13 экономических агентов, 5 специализированных магазинов и 3 рынков сельхозпродукции, где реализовывались семена и саженцы.

За указанный период времени инспекторы агентства посетили 37 животноводческих ферм, 19 овчарен, 8 частных хозяйств, 5 ветеринарных кабинетов. Также специалисты проверили 31 пункт сбора молока, 4 скотобойни. В то же время был проведен контроль 90 продуктовых магазинов, 3 лавок, 5 маркетов, а также 43 банкетных залов, 31 кафе, 8 баров, 9 столовых и 40 блоков питания в учебных заведениях.

В результате проверок было зафиксировано 185 нарушений, составлено 145 наказов и заполнено 56 протоколов об административном нарушении. Общая сумма наложенных штрафов составляет 72 тысячи леев.

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