На прошлой неделе прокуратура предъявила обвинения около 300 подсудимым

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В течение прошлой недели на основании доказательств, предъявленных прокуратурой, суд вынес приговоры в отношении 292 обвиняемых – фигурантов 257 уголовных дел.

Такие цифры представлены в еженедельном отчёте Генеральной прокуратуры РМ. Приговоры охватывают все категории преступлений:

105 преступлений небольшой тяжести;

131 преступление средней тяжести;

73 тяжких преступлений;

9 особо тяжких преступлений,

7 исключительно тяжких преступлений.

Таким образом, на основании доказательств, представленных прокурорами, на прошлой неделе обвинительные приговоры получили 241 подсудимых. Из них:

58 – лишение свободы с отбыванием наказания;

53 – лишение свободы условно с испытательным сроком;

86 – неоплачиваемый труд в пользу общества;

44 – штраф в размере более 1,8 млн леев;

Ещё 10 обвиняемых получили оправдательный приговор, а в отношении 41 обвиняемого уголовное преследование было прекращено. В результате судебных слушаний 48 подсудимых не согласились с приговорами и обжаловали их. Прокуратура намерена опротестовать это в высшей судебной инстанции.