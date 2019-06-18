На прошлой неделе прокуратура предъявила обвинения около 300 подсудимым

В течение прошлой недели на основании доказательств, предъявленных прокуратурой, суд вынес приговоры в отношении 292 обвиняемых – фигурантов 257 уголовных дел.
Такие цифры представлены в еженедельном отчёте Генеральной прокуратуры РМ. Приговоры охватывают все категории преступлений:
- 105 преступлений небольшой тяжести;
- 131 преступление средней тяжести;
- 73 тяжких преступлений;
- 9 особо тяжких преступлений,
- 7 исключительно тяжких преступлений.
Таким образом, на основании доказательств, представленных прокурорами, на прошлой неделе обвинительные приговоры получили 241 подсудимых. Из них:
- 58 – лишение свободы с отбыванием наказания;
- 53 – лишение свободы условно с испытательным сроком;
- 86 – неоплачиваемый труд в пользу общества;
- 44 – штраф в размере более 1,8 млн леев;
Ещё 10 обвиняемых получили оправдательный приговор, а в отношении 41 обвиняемого уголовное преследование было прекращено. В результате судебных слушаний 48 подсудимых не согласились с приговорами и обжаловали их. Прокуратура намерена опротестовать это в высшей судебной инстанции.
Facebook Комментарии