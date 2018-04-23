На прошлой неделе полицию Кишинёва “завалили” жалобами (ВИДЕО)

Об этом сообщила пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв.

Согласно переданным данным, в течение минувшей недели мобильный экипаж батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы прибыла на место происшествия на основе 1400 жалоб, полученных от граждан. В результате этого, 26 человек были задержаны на месте преступления. Речь идёт о случаях хулиганства, употребления наркотиков, ограблениях, а также драках и угрозах здоровью. В связи с этим, в отношении 68 правонарушителей и ещё 11 человек было возбуждено уголовное преследование.

Полиция Кишинёва отмечает, что органы правопорядка продолжают дежурить и следить за обстановкой в городе, чтобы обеспечить безопасность мирных граждан муниципия и предотвратить уличную преступность.

Напомним, что на прошлой неделе угонщик-неудачник разбил украденную машину и попал в руки полицейских.