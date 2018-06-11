На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 7 миллионов леев

Согласно анализу работы Национального антикоррупционного центра, в период с 4 по 10 июня Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило секвестр на имущество, оцениваемое в 7 миллионов леев.

Кроме этого, за указанный период 13 человек были помещены в изоляторы, 10 – в пенитенциары, а 36 находятся под домашним арестом. На протяжении прошлой недели Управлением уголовного преследования Национального антикоррупционного центра было заведено 4 новых дела по факту коррупции.

Согласно итогам недели, на счету канцелярии Центра числится 770 материалов, в том числе ходатайства от парламента и правительства. Кроме этого, за отчётный период был завершен один стратегический и 8 оперативных анализов, а 24 законопроекта были направлены на антикоррупционную экспертизу и ещё 8 – на согласование.

За установленный период на антикоррупционную линию поступило 68 сообщений, из которых 3 находятся в компетенции НАЦ. Также за неделю сотрудники Центра подписали 100 справок о несудимости. Кроме этого, сотрудники Антикоррупционного центра проинформировали более 800 офисных работников о необходимости соблюдения Закона о неподкупности.

Также на этой неделе запланировано несколько судебных заседаний по делам НАЦ, среди которых дело бывшего руководителя BEM, бывшего главы района Криулень, а также заседание по делу о коррупции на таможне Леушень.