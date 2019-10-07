На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 695 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 695 млн леев

За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 695 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, отдел аналитики провёл 8 операционных анализов по уголовным делам, а ещё 49 находятся на рассмотрении. Юридический отдел направил 27 заключений по антикоррупционной экспертизе. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 142 материала, из которых 47 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 47 звонков, 5 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время 11 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 7 – в пенитенциарном учреждении, 1 – в изоляторе НАЦ, а ещё 3 – под домашним арестом.

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