На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 695 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 695 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, отдел аналитики провёл 8 операционных анализов по уголовным делам, а ещё 49 находятся на рассмотрении. Юридический отдел направил 27 заключений по антикоррупционной экспертизе. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 142 материала, из которых 47 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 47 звонков, 5 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время 11 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 7 – в пенитенциарном учреждении, 1 – в изоляторе НАЦ, а ещё 3 – под домашним арестом.