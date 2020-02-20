На проекты в области регионального развития выделят около 200 млн леев

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Около 200 миллионов леев будет выделено в текущем году из Национального фонда регионального развития на внедрение 25 проектов в четырёх регионах страны.

Деньги будут направлены на внедрение проектов в сельских населённых пунктах, пишет moldpres.md. В частности, в области водоснабжения и санитарии – около 74 млн леев; на инфраструктуру региональных и местных дорог – более 41 млн леев; на развитие бизнес-инфраструктуры – около 51 млн леев; на повышение туристической активности – около 24 млн леев.

Благодаря распределённым финансовым средствам будет восстановлено около 40 км дорог и 17 мостов. В 18 населённых пунктах страны построят 26,56 км водопровода, насосные и водоочистные сооружения.