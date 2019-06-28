На прилавках появились первые молдавские персики: сколько они стоят

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На юге страны производители собрали первый урожай персиков. По данным Министерства сельского хозяйства, из-за неблагоприятных погодных условий урожай в этом году будет несколько ниже, чем в прошлом.

Частный сад семьи Брагиш находится в селе Тудора Штефан-Водского района, пишет publika.md. Производители говорят, что продают большое количество фруктов туристам, отправляющимся на море.

– В течение лета мы здесь каждый день. Вся надежда на тех, кто едет на море, кто приезжает в гости, кто проезжает мимо трассы по пути в Сергеевку, – рассказывают супруги Брагиш.

В то время как сами производители продают свои персики по 10 леев, в магазине цены на этот фрукт могут достигать 40 леев.