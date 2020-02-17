На прием к спикеру: Зинаида Гречаный будет ежемесячно встречаться с гражданами в парламенте (ФОТО)

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С сегодняшнего дня председатель Парламента РМ ежемесячно будет проводить прием граждан. Эта практика должна стать постоянной, мы должны говорить с людьми и знать их нужды и чаяния, уверена Зинаида Гречаный.

– До сих пор я проводила приемы граждан в районах, но в дальнейшем буду продолжать общаться с ними не только как депутат, но и как председатель парламента, – подчеркнула она на своей странице в соцсети.

По словам спикера, сегодня, во время встречи с гражданами, были подняты системные вопросы, решение которых требует участия властей. В частности, были рассмотрены проблемы интеграции с систему общего образования детей с нарушениями слуха, без дополнительной поддержки, в которой они нуждаются. Кроме того, в настоящее время в стране ощущается острая нехватка переводчиков на языке мимики-жестов, а закрытие специализированных учреждений и сокращение количества детей в них привело к уменьшению числа молодых людей, которые могут жить без опеки.

– Обсудили также ситуацию в Национальном ботаническом саду имени Александру Чуботару. Отметила, что мы будем поддерживать учреждение, которое является национальным достоянием, в том числе путем привлечения работников парламента к работам по благоустройству сада. Представители бывшего Национального колледжа виноградарства и виноделия в Ставченах требуют выплатить задолженность по заработной плате, образовавшейся в процессе реорганизации из-за нарушения Кодекса о труде администрацией учреждения. Эта ситуация, которая затрагивает порядка 40 человек, будет доведена до сведения правительства, – сообщила Гречаный по итогам проведенных встреч.

Граждане могут зарегистрироваться на прием к спикеру, подав соответствующую петицию в секретариат парламента либо онлайн через платформу электронных петиций e-petiții.