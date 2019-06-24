На пост главы столичного Центрального рынка назначен Виорел Брага

На пост главы столичного Центрального рынка назначен Виорел Брага

Столичное предприятие “Центральный рынок” получило новое руководство. Предыдущее было уволено в конце прошлой недели.

Должность генерального директора предприятия занял Виорел Брага, пишет moldpres.md. На должности заместителей были предложены кандидатуры Влада Николаеску и Иона Романенко.

Новый руководитель Центрального рынка Виорел Брага заявил, что в ближайшее время встретится со всеми экономическими агентами, работающими на рынке, чтобы определить приоритетные направления работы. Брага также заявил, что представит предложения по улучшению и изменению деятельности Центрального рынка, пишет источник.

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